Fedez e Giulia Honegger sempre più innamorati. E a chi gli ricorda Chiara Ferragni, il rapper replica: “Internet Explorer”

“Se smetti di inseguire smetti anche di scappare”.
Con queste parole e soprattutto, come ha sottolineato Adnkronos, con una serie di scatti intimi, Fedez ha celebrato sui social il compleanno di Giulia Honegger, lo scorso primo settembre.
E il Fedez innamorato, a chi gli ha ricordato che una volta stava insieme ed era sposato, alla bellissima Chiara Ferragni ha replicato: “Internet Explorer”. Come a dire “un’altra epoca”, passata, ormai si guarda avanti.
