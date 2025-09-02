Belen Rodriguez clamorosa: bellissimi e da standing ovation i suoi “scatti” estivi

Standing Ovation per una sensualissima, bellissima, meravigliosa e clamorosa Belen Rodriguez: accompagnate dalla seguente scritta: “Non ha prezzo”… via social ha postato alcuni scatti, da urlo, della sua recente, rigeneratrice vacanza estiva.
E intanto, Belen Rodriguez è pronta a far tremare la pista di Ballando con le Stelle2025.
Secondo quanto trapela dalle indiscrezioni più insistenti, la showgirl argentina avrebbe detto “sì” a Milly Carlucci, accettando di partecipare come ballerina per una notte nella seconda puntata del programma, in onda sabato 4 ottobre su Rai 1.
Stefano Mauri
