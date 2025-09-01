Emma Marrone, con un video dei suoi su Tik Tok, meravigliosa incanta col ritornello del suo pezzone “La Mia Città”

Ricordate? Con la canzone “La Mia Città”, nel 2014, Emma partecipò, in gara, all’Eurovision e nei giorni scorsi, il brano è tornato in auge, gettonatissimo soprattutto su Tik Tok. Merito della stessa Emma Marrone che ha postato un video ad hoc, dalla stazione, davanti al treno, mentre canta proprio il pezzone in oggetto.
A quanto pare, l’artista è legatissima alla canzone e la sua ultima versione: particolare, travolgente, diretta, beh è piaciuta un sacco. Finite le vacanze, Emma Marrone ora è tornata per tornare, alla grande, con nuove canzoni. Scommettiamo?
Stefano Mauri
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.