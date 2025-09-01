Damien Comolli scatenato porta alla Juventus Lois Openda e Edon Zhegrovia. E Dusan Vlahovic resta

Quindi la Juventus ha piazzato l’atteso colpo in attacco, chiudendo con Lois Openda, ormai ex centravanti del Lipsia. Al termine del match di Genoa-Juventus, vinto dai bianconeri per 1 rete a 0, Dusan Vlahovic ha espresso tutta la sua soddisfazione durante un’intervista e ha mandato un messaggio di distensione nei confronti di tutto l’ambiente bianconero, in particolare verso i tifosi che l’hanno ripetutamente fischiato: “Ho pensato solo a entrare e fare bene, come fare gol. Grande vittoria contro una squadra difficile, voglio fare i complimenti al mister e ai compagni. Normale che si parli, devo allenarmi al massimo. Sono molto contento di aver aiutato la squadra e spero sia così in futuro”.

Dopo la partita, l’attaccante ha anche pubblicato una storia su Instagram con una foto del gruppo bianconero e la dedica: “Un gruppo fenomenale”, accompagnata da due cuori, uno bianco e uno nero. Un gesto che testimonia che il suo legame con la realtà juventina, nonostante le tante voci di mercato estive, non si sia ancora spezzato. Ah, Damien Comolli ha chiuso la trattativa pure col laterale destro Edon Zhegrova, il nuovo arrivato che prenderà il posto di Nico Gonzalez.

Stefano Mauri