Ma quale Kolo Muani? Juve vai avanti con Dusan Vlahovic

Quindi, secondo il quotidiano Tuttosport, ci sarebbero stati concreti passi in avanti per il passaggio di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid, un’operazione che consentirebbe anche alla Juventus di liberare una casella in attacco per favorire l’arrivo a Torino di Edon Zhegrova.
E intanto sul campo, ancora un volta, grazie a una rete di Dusan Vlahovic, la Juve ha battuto, a Genova, il Genoa per 1 rete a 0. A questo punto non sarebbe meglio andare avanti con Vlahovic e trovare la quadra con lui, anziché riprendere Kolo Muani?
Stefano Mauri
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.