Belen Rodriguez ballerina per una notte a “Ballando con le Stelle”

Non ha dubbi il sito, molto informato sui fatti, Dagospia. Secondo il media di Roberto D’Agostino, Milly Carlucci avrebbe messo a segno un altro colpo importante per la nuova stagione di Ballando con le stelle.
Già, dopo aver arruolato Barbara d’Urso, la conduttrice sarebbe riuscita a convincere Belen Rodriguez, ex volto di Canale 5 e showgirl, a partecipare come ballerina per una notte, alla seconda puntata, del suo show spettacolare e seguitissimo. Tornata in splendida forma dopo un periodo difficile, Belen Rodriguez è quindi pronta a ballare su Rai 1.
Stefano Mauri
