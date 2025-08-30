Fedez in missione sullo yacht coi politici. Non è che medita lo sbarco politica?

Dopo la pubblicazione da parte del magazine Chi delle immagini di Fedez (e compagna) sullo yacht con Ignazio La Russa e Daniela Santanché in Costa Smeralda, il rapper di Rozzano ha chiarito la sua posizione. Sì, perché quelle foto hanno fatto il giro del web con allusioni nemmeno molto velate da parte di molti che hanno associato Federico Lucia a un certo schieramento politico dopo anni passati ad appoggiare quello opposto.

Come ha riportato Milano Today, Fedez ha pubblicato su Instagram una story in cui spiega che erano tutt’altro che vacanze: “Quando vedete questa simpatica testa di c***o (il sottoscritto) in compagnia di politici, sappiate che sono sempre in missione per Pulp Podcast (il contenitore che condivide con Mr Marra)”. Scrive l’artista. Dopo anni di sangue sputato insieme a Mr Marra siamo riusciti a costruire un luogo dibattito e approfondimento che finalmente viene riconosciuto anche dalla classe politica attuale. Preparatevi per una stagione devastante. Non potete nemmeno immaginare quello che stiamo preparando”.

E il presidente del Senato che ne pensa dell’incontro con Fedez? Beh, La Russa ha dichiarato: “Ero ospite e l’ho trovato lì”. Ha poi aggiunto di aver cambiato opinione su Lucia: “Mi ha lasciato un’impressione migliore di quella che avevo”. Infine, ha spiegato che a invitare il rapper sulla barca non era stato suo figlio Leonardo, ma Lorenzo Mazzaro, figlio di Daniela Santanché. Ma non è che sotto, sotto, Fedez studia lo sbarco in politica?

Stefano Mauri