Chiara Ferragni e la usa estate rigenerante con gli affetti più veri

In occasione del compleanno dell’imprenditore, l’influencer di Cremona ha scelto un gesto semplice ma altamente simbolico: una storia Instagram con una tortina al cioccolato e candeline blu.
Dopo mesi segnati da vicende personali al centro dei media, Chiara Ferragni ha quindi voltato pagina: bella, matura, consapevole, luminosa e sensibile, la Ferragni cerca stabilità è con Giovanni Tronchetti Provera, lontano dalle effimere luci della ribalta sta costruendo qualcosa di importante. Particolare non indifferente: Chiara Ferragni tra Ibiza e Kos ha inoltre passato un’estate meravigliosa e rigenerante.
Stefano Mauri
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.