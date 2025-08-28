Diletta Leotta: “Chi mi scrive certi commenti poi magari mi chiede una foto o un saluto”

Dopo anni passati a bordo campo come inviata, Diletta Leotta esordisce in studio su Dazn in “Fuoriclasse Serie A Show”. Così, il volto per eccellenza di Dazn, “cambia veste”. Ne ha parlato lei stessa in un’intervista rilasciata a Sportweek. “Invidia nei miei confronti? ll problema è che viviamo nell’epoca dei social, che abbondano di commenti non proprio bellissimi. Il tema è che poi magari quelle persone che ti scrivono quei commenti sono le stesse che nella realtà ti chiedono una foto o un saluto.
È chiaro che l’immagine fa parte del nostro lavoro, specie per chi è in televisione, però, se ti riveli un contenitore privo di contenuto, non vai tanto avanti. Ancora oggi studio, mi preparo, cerco di essere aggiornata: questa è la parte fondamentale”. Così ha parlato Diletta Leotta.
Stefano Mauri