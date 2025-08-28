Damien Comolli parla a tutta Juve: “Vlahovic resta al 99%. Attenti ai vincoli del Far Play Finanziario”

Come ha scritto la versione On Line di Tuttosport, beh e’ stato un Damien Comolli a tutto campo, a margine dei sorteggi per la prossima Champions League, il direttore generale bianconero non si è risparmiato ai microfoni dopo gli accoppiamenti per la campagna europea. Tema centrale, ovviamente, il calciomercato, a pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva: “ Dobbiamo arrivare il più lontano possibile, noi siamo la Juve, il nostro obiettivo è il successo“. Dal campo si passa presto a parlare di calciomercato e delle trattative più calde in casa bianconera: “Abbiamo appena raggiunto un accordo per Savona al Nottingham Forest, operazione fatta nel pomeriggio. Poi non mi trovo a mio agio a parlare di giocatori di altri club.



Tra oggi e lunedì sera possono succedere tante cose. Come ha detto Chiellini faremo tutto il possibile per migliorare squadra e rosa. Non c’è alcune frizione tra noi e Vlahovic, la situazione è chiara, al 99% resterà e starà con noi per tutta la stagione. C’è stato qualcosa con altri club, ma nulla di concreto. E penso che lui voglia restare. Abbiamo la fortuna di avere una proprietà che ci dà sostegno, poi abbiamo dei vincoli sul fair play per il prossimo triennio che ci rende cauti e ci mette un po’ in difficoltà”.

Stefano Mauri