Belen Rodriguez, finalmente felice, ricorda i tempi con Boriello e aspetta la sua grande storia con serenità

“Ho rinunciato a un sacco di cene e uscite per non essere fraintesa o messa in situazioni che non volevo rivivere. Ma ora sto bene, mi diverto, sono felice. Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole. Senza le pressioni e le aspettative di prima”.

Così Belen Rodriguez, al settimanale Chi ha raccontato la sua attualità personale. Inevitabile una sguardo al passato…



Ricordate? Erano gli anni 2000 quando Belen Rodriguez appariva sulle riviste italiane per la prima volta. “Ero felice ma non ero consapevole di quello che sarebbe accaduto dopo. Non sognavo di essere popolare, è capitato per caso. Facevo la modella e non avevo altro interesse. Ero più bassa e formosa delle altre, piacevo agli uomini e sono finita a fare le campagne pubblicitarie“. Poi, la storia con il calciatore Borriello le ha permesso di farsi conoscere fino a farla approdare all’Isola dei famosi. “Se non fossi stata fidanzata con Marco Borriello, ci avrei messo più tempo a farmi conoscere“.

Stefano Mauri