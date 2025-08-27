Rosa Chemical, quello di Made in Italy, a Ballando con le stelle

Il cantante Rosa Chemical, nome d’arte di Manuel Franco Rocati, è nato a Rivoli, in provincia di Torino, in Piemonte, il 30 gennaio del 1998. La scelta del suo pseudonimo è legata alla madre, che si chiama Rosa, e Chemical, un omaggio alla sua band preferiti, i My Chemical Romance. Ricordate?
Nel 2023, ha preso parte al Festival come big in gara con il brano Made in Italy, piazzandosi all’ottavo posto. Durante la serata finale, mimo’ un amplesso con Fedez, seduto in platea, e poi lo bacio’ nsul palco dell’Ariston. A questo giro, Rosa Chemical e’ stato scelto perentrare a far parte del cast di Ballando con le Stelle, trasmissione cult di Rai 1 presentata da Milly Carlucci. Ah… scritta anche da Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco, “Made in Italy” si classificò all’ottavo posto al suo Festival del Sanremo.
