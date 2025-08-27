Chiara Ferragni a Kos per un ultimo scorcio della sua ultima estate magica

Racconta la versione On Line del settimanale Gente che “Change of scenery”, e’ stato il titolo della storia social di Chiara Ferragni e mostrava una spiaggia al tramonto per nulla affollata.
Kos infatti, l’isola greca scelta dall’imprenditrice cremonese, di giorno è un’isola è molto tranquilla e si presta alla vita da spiaggia, alle escursioni e ai bagni di sole, è prevedibile che la vedremo continuare il suo pellegrinaggio mediterraneo.
Chiara Ferragni nei giorni scorsi da Ibiza aveva invece condiviso la sua prima foto ufficiale insieme al nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera.
Stefano Mauri
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.