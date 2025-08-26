Fedez? Ha difetti, ma è molto intelligente e generoso. Parola della sua assistente Eleonora Sesana

Eh già dietro a ogni artista si nascondono, o meglio, persone ombra, speciali, pronte a supportare, il cantante o l’attore di turno, in tutto e per tutto. Per Fedez, quella presenza è Eleonora Sesana, la sua assistente personale, che da anni lo affianca tra tour, crisi personali e tempeste mediatiche. Il loro rapporto professionale è iniziato con un colloquio che la stessa Sesana ricorda come “terrificante”. “Ero terrorizzata – ha raccontato in un’intervista a Billboard (poi ripresa da vari media, compreso Open) sono andata a casa di Fedez per conoscerlo, ma lui non ricorda nulla. Dopo il colloquio ci fu un mese di silenzio. Poi mi disse che durante una call aveva commentato: Con Eleonora va bene, ma credo ci sia un problema: questa ragazza non parla”.



Da allora, però, non si sono più lasciati. Sesana è rimasta accanto al rapper durante alcuni dei momenti più complicati della sua vita: dal divorzio con Chiara Ferragni agli attacchi social, fino ai più recenti scandali legati alle chat di Fabrizio Corona. Qual è stato il suo segreto per resistere a un mestiere che può logorare? “Molta pazienza – spiega – devo dire che me ne serve tanta”. Parlando di Fedez, non nasconde i suoi difetti: “Se dovessi elencarli mi servirebbero sette giorni. Non è per nulla empatico”. Ma subito aggiunge anche ciò che la colpisce positivamente: “È molto intelligente e scaltro, trova sempre una via d’uscita. E soprattutto è generoso, e non è una qualità scontata”.

Stefano Mauri