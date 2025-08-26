Elodie e Andrea Iannone, innamorati a Montisola. La Franciacorta, luogo magico caro anche a Dario Hubner, è una meta apprezzata da vip e persone normali



La coppia più cool dell’estate, racconta Brescia Today, è stata avvistata a Montisola e nei borghi più suggestivi del lago d’Iseo. A fare il giro dei social è stato soprattutto lo scatto al ristorante La Foresta di Peschiera Maraglio: un selfie di gruppo che immortala i due fidanzati con i titolari e il personale del locale, subito dopo aver gustato le specialità tipiche del Sebino. Stiamo parlando di Elodie e Andrea Iannone, reduci da un weekend sul lago d’Iseo, con visita, in Franciacorta, alla cantina Ca’ del Bosco.

E il lago d’Iseo è sempre più amato e apprezzato dai vip. Personaggi del calibro di da Chiara Ferragni, Belen Rodriguez, Michelle Hunziker, Dario Hubner (il birrificio La Curtense gli ha dedicato pure una villa e e’ di casa alla Cantina Solive, l’ex bomber della serie A), Max Pezzali ed Eros Ramazzotti, solo per fare qualche nome, in Franciacorta e sulle rive del Sabino sono infatti di casa. E ora pure Elodie si è innamorata di quei posti unici.

Stefano Mauri