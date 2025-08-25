A Sanremo, con la bravissima Sarah Toscano è sempre un bel Amarcord

Nel corso della serata di sabato 23 agosto, in occasione dell’ultimo appuntamento di One Night Summer Hits a Sanremo, la cantautrice diciannovenne e vincitrice della ventitreesima edizione del talent “Amici” Sarah Toscano ha portato in scena alcuni dei suoi brani più di successo, tra cui “Amarcord”, canzone con la quale quest’anno ha partecipato alla settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo classificandosi al diciassettesimo posto.
E Sarah, beh ha fatto il botto, a Sanremo è ancora Amarcord Mania. Sarah Toscano: bella, ispirata, brava, magica, più forte di tutto e tutti, soprattutto degli sciocchi che la insultano, via social per qualche, presunto, difetto esteriore, beh si è dimostrato la Grande e Bellissima Bravura di quest’estate 2025, in Italia. Chapeau!
Stefano Mauri