Fedez pro Leoncavallo via social. E prima ha portato, per la prima volta, i figli a un suo concerto

Via social, Fedez ha condiviso uno scatto del centro sociale Leoncavallo, sgomberato d’ufficio nei giorni scorsi. Milano e ha scritto: “L’involucro splendente di una città che è stata svuotata di tutto. Anche della sua stessa identità”.
Nei giorni scorsi poi, Fedez, a Pescara, per una tappa del suo tour estivo, per la prima volta, a un suo concerto ha ospitato i suoi figli Leone e Vittoria. Visibilmente emozionato, il rapper di Rozzano si è esibito dinanzi ai bimbi avuti con l’ex moglie Chiara Ferragni. Ah … “Scelte Stupide”, la canzone dell’estate di Fedez, cantata con Clara, beh va sempre alla grandissima.
Stefano Mauri
