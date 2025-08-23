Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: ecco la loro prima foto insieme

Quindi. finalmente, dopo una prima, iniziale frequentazione, e una breve, apparente pausa, ora Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono usciti allo scoperto. In che senso? I due sono una coppia e con uno scatto che li ritrae abbracciati al tramonto, alle Isole Baleari, hanno ufficializzato su Instagram la loro relazione.
Si’, Chiara Ferragni, via social ha postato la prima foto, insieme a Giovanni Tronchetti Provera e adesso, anche dal punto di vista mediatico, la loro storia: vera, appassionata, forte, beh e’ pronta a decollare.
Stefano Mauri
