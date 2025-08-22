Emma Marrone ringrazia per il “Best of Me” d’Oro, nella sua estate magica di relax. Quando torna?

“Onorata. I numeri vanno e vengono. La musica resta. Grazie a tutti voi per il sostegno. Vi voglio bene”.
In questo modo, via social, nei giorni scorsi, Emma Marrone ha commentato il meritato Disco d’Oro, conquistato dalla sua raccolta, datata 2021, “Best of Me”. Emma, sempre utilizzando le piattaforme web, ha poi così fotografato la sua magica estate: “Ho fatto molte cose. Sono successe molte cose. Soprattutto dentro di me. Respirare. Prendersi il proprio tempo. Capire. E la chiamano Estate. Nel dubbio. Vi voglio bene”. E alla domanda, del produttore, arrangiatore e autore, Juli, nel giugno scorso avvistato in sala di registrazione con Emma Marrone: “ Quando torni?”, così la cantautrice ha risposto: “Boh?”
Stefano Mauri
