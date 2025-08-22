Clamoroso Tommy Cash: Mister “Espresso Macchiato” ha scelto Offanengo e l’Italia per il video di Ok

Eh già, alla grande a modo suo, il rapper Tommy Cash, vero nome Tomas Tammemets, è tornato quindi sotto i riflettori con un brano cantato interamente in italiano. Eh già, l’artista estone ha svelato la sua ultima creazione musicale, intitolata “Ok”, durante il concerto del 13 agosto al Red Valley Festival di Olbia, offrendo al pubblico un’anteprima del singolo che uscirà ufficialmente il 22 agosto 2025.
Solo pochi mesi fa, il cantante aveva attirato l’attenzione internazionale con Espresso macchiato, il pezzo con cui ha rappresentato l’Estonia all’Eurovision Song Contest 2025, conquistando grande popolarità.
Ora virtualmente spostiamoci nel Granducato del Tortello, vale a dire, il territorio Cremasco, in provincia di Cremona. Ecco, ricordate, la Panda più stretta del mondo: solo 50 centimetri, in versione elettrica, realizzata dall’azienda (Chapeau ad Andrea) Marazzi Autodemolizioni di Bagnolo Cremasco, assemblata e verniciata dalla Carrozzeria Car Point, ammirata lo scorso giugno in occasione del raduno “Panda a Pandino?” Ebbene, è piaciuta pure a Mister, “Espresso Macchiato”, Tommy Cash, il quale l’ha scelta per una scena, del video musicale di Ok, la sua ultima canzone, registrato in parte a Offanengo. Chapeau al rapper estone e al suo staff, per aver scelto, il borgo offanenghese, quale sfondo al videoclip del suo ultimo brano, tutto in italiano.
Stefano Mauri