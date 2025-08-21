Chiara Ferragni, Giovanni Tronchetti Provera e la loro vacanza da innamorati

Quindi i paparazzi sono riusciti a immortalare, come dimostrano le fotografie sul settimanale Oggi, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera più innamorati che mai.
I due hanno trascorso giorni magici a Ibiza, l’isola che l’anno scorso ha fatto scattare la scintilla dell’amore tra i loro cuori, loro che tra le altre cose, già si conoscevano (i figli frequentano la stessa scuola).
I due sono stati fotografati mentre giocavano e si coccolavano sulla spiaggia. Hanno preso il sole, fatto il bagno, Giovanni ha fatto fare i tuffi a Vittoria e a Leone. E l’affetto che Giovanni, anche lui padre, ha dimostrato per i figli, dicono alcuni amici vicini alla coppia: “ha subito conquistato il cuore di Chiara”.
Stefano Mauri
