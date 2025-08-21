Annalisa e il suo mese di settembre bestiale. Cresce l’attesa per il duetto con Marco Mengoni

Il Future Hits Live 2025 ritorna quindi martedì 2 settembre nell’incantevole Arena di Verona, l’iconico teatro all’aperto che ha ospitato i più grandi nomi della musica italiana, dando il benvenuto agli artisti di oggi e di domani, pronti a offrire uno spettacolo straordinario. E prima, lunedì 1 settembre, sempre nella spettacolare vetrina veronese, sarà tempo di Power Hits Estate di RTL 102.5, l’evento musicale più atteso dell’estate italiana, con tutti i suoi premi in l’alio, destinati agli artisti che si sono caratterizzati durante l’estate 2025.

E in entrambi i casi, o meglio, gli eventi, Annalisa sarà tra i protagonisti degli attesi spettacoli. E per la serie: clamoroso a settembre, Marco Mengoni e Annalisa hanno unito per la prima volta le loro voci, tra le più amate del panorama musicale italiano, sotto la regia, tra gli altri, dell’autore e produttore Davide Simonetta, nel nuovo singolo Piazza San Marco, in uscita il 5. La ballad in bianco e nero, un vero e proprio viaggio emotivo in musica, sarà contenuta nel nuovo album della cantante, Ma io sono fuoco, che uscirà nell’autunno 2025. Insomma, Annalisa è attesa da un settembre intenso assai e bestiale.

Stefano Mauri