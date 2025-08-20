La bella estate di Chiara Ferragni tra figli, Giovanni Tronchetti Provera e gli amici

Ci avete caso? Da quando Chiara Ferragni e Fedez sono ufficialmente divorziati, i loro figli Leone e Vittoria non appaiono più sui profili social di mamma e papà. La sentenza di divorzio, infatti, prevede che per la pubblicazione di foto e video dei figli i due genitori debbano consultarsi e chiedersi reciprocamente l’autorizzazione.



Nei giorni scorsi, come ha scritto la redazione On Line di Vanity Fair, Chiara Ferragni, sulle storie di Instagram, raccontando delle sue belle vacanze a Ibiza, ha espresso rammarico per non poter mostrare le foto dei suoi piccoli: “Vorrei poteste vederli. Amo passare il tempo con i miei figli, sono così grandi. Ora hanno 7 e 4 anni e fanno tutto insieme a me. Andiamo a cena fuori insieme tutte le sere, con i miei amici e altri bambini. È bellissimo”. Sta passando una bella estate Chiara Ferragni: con gli amici, i figli e col compagno Giovanni Tronchetti Provera col quale è tornato il sereno.

Stefano Mauri