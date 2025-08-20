Chapeau a monsieur Damien Comolli: ricostruire la Juve sarà impresa ardua, ma ha iniziato bene

La Juventus quindi si appresta a chiudere una delle questioni aperte dal calciomercato estivo, che vede nel taglio dei cosiddetti esuberi, una delle principali missioni del nuovo general manager Damien Comolli. I bianconeri hanno infatti trovato l’accordo per il trasferimento di Douglas Luiz al Nottingham Forest, per una cifra attorno ai 35 milioni di euro.
La cessione del centrocampista brasiliano è un bel primo passo, senza rimetterci euro, ma Comolli, ereditata una missione difficile, ha ancora parecchio lavoro da te, con meno di due settimane alla fine del mercato.
Ah, pure un altro oggetto misterioso bianconero, vale a dire Arthur, rientrato a Torino, potrebbe finalmente e definitivamente lasciare la Vecchia Signora. Detto ciò chapeau a monsieur Comolli: deve fare ancora tanta strada, ma ha iniziato col piglio giusto. Ma ricostruire la Juventus sarà comunque un’impresa lunga e complicata.
Stefano Mauri