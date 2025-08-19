Per Annalisa e’ un’altra estate d’Oro. E l’autunno si annuncia straordinario

Ebbene, il singolo ha raggiunto la Top 10 della classifica FIMI, confermando il forte impatto radiofonico e ha ottenuto la certificazione Disco d’Oro. L’estate 2025 di Annalisa si è poi accesa ulteriormente con l’annuncio del nono album in studio, “Ma io sono fuoco”, ma una delle novità più attese è il duetto con Marco Mengoni, intitolato “Piazza San Marco”, in uscita il 5 settembre.



Una ballad intensa, girata in bianco e nero, che racconta un dialogo intimo e profondo tra due anime sullo sfondo di Venezia. Autore, compositore, arrangiatore e produttore ispiratissimo, Davide Simonetta, neo papà di Orlando non uno straordinario tocco magico nel confezionare e costruire i suoi brani, canzoni che arrivano all’anima di chi le ascolta. E “Maschio”, è il singolo che dà il via al nuovo corso musicale di Annalisa.

Stefano Mauri