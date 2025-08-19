Emma Marrone, “Disco d’Oro” con la sua raccolta “Best o me”. Chapeau

Uscita nel 2021, la raccolta Best of Me, quella che racchiude i momenti più intensi e veri della sua carriera, contestualizzata a 4 anni fa ovviamente, ecco ha meritato superato le 25.000 copie ed è diventata disco d’oro. Chapeau a Emma Marrone.
Dopo averci fatto ballare, per due estati di fila: 2023 e 2024, a questo giro estivo, Emma Marrone , si sta godendo l’estate, ma è pronta a tornare, alla grande. Intanto, la sua musica, va sempre alla grandissima.
Stefano Mauri
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.