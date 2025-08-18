Brava Sarah Toscano! Alle critiche: quelle tanto per dire, rispondi con la musica

Si’, dopo la partecipazione allo scorso Festival di Sanremo e la collaborazione con Carl Brave, Sarah Toscano è tra le grandi protagoniste dell’estate 2025. Tantissimi concerti in tutta Italia,le date nei club in autunno, la cantautrice è molto felice di quello che sta vivendo: “Mi piace ballare, aggiungere nuove sfumature a ciò che faccio. La curiosità è alla base di tutto, e lo è anche del mio percorso. Le critiche? Rispondo con la musica, faccio parlare lei. Sto viaggiando molto, la mia musica sta viaggiando insieme a me: incontro tanta gente, c’è una bella energia e non mi sarei mai aspettata tutto questo. È proprio bello!”



Così ha parlato, Sarah Toscano dietro le quinte del Red Valley Festival.

Stefano Mauri