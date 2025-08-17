E’ morto Pippo Baudo. Ha fatto la storia della televisione italiana e se Sanremo è Sanremo, il merito è suo

Pippo Baudo, gigante della televisione italiana, è morto sabato 16 agosto, al Campus biomedico di Roma. Aveva 89 anni. Presentatore, recordman del Festival di Sanremo (guidato da palco per 13 edizioni), scopritore di talenti, per oltre 60 anni ha tenuto compagnia agli italiani dallo schermo della tv, con un stile classico, ma unico, inconfondibile e … baudiano.
Si’ Pippo Baudo ha fatto la storia della televisione italiana e della Tv attuale aveva un’idea squarciante: “Mancano le idee”.
Stefano Mauri
