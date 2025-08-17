Dusan Vlahovic? Fa sempre gol, ma la Juve non lo vuole più. E lui ha voglia di Milan

Quindi ci siamo. Si’ nel giorno della vittoria, nel trofeo Bertolotti, della Juve, sull’Atalanta per 2 reti a 1, Douglas Luiz è più vicino a diventare un nuovo giocatore del Nottingham Forest, e di conseguenza a lasciare la Juventus.
Dopo tre settimane dal giallo del mancato arrivo in ritiro, e il successivo reintegro nella rosa di Igor Tudor, uno dei principali nodi del mercato bianconero è lì per essere sciolto. E la sua partenza favorirà l’arrivo della punta Kolo Muani. Ah, nel match con la Dea nerazzurra a Bergamo, per la Vecchia Signora hanno segnato David e, la punta separata in casa, promessa sposa del Milan, Dusan Vlahovic.
Stefano Mauri
