Belen Rodriguez, quando canta e’ ancora più bella. E Toto Cutugno (manca un sacco), la porto’ a Sanremo

Ricordate quando lo scorso mese di giugno, Belen Rodriguez ha infiammato Capri e, in particolare, la famosa “Taverna Anema e Core” con canti e balli tipicamente interpretati con la sensualità della showgirl argentina. Belen era sull’isola come presenza fissa da madrina dell’evento annuale Vip Champion ma è nella nottata caprese che si è poi lasciata andare al ritmo di “Suavemente”. Con lei ad esibirsi anche Gianluigi Lembo, titolare della taverna.



Belen Rodriguez canta benissimo e, nello scorso 2010, salì sul palco del Teatro Ariston, per duettare, con Toto Cutugno, sulle note del brano “Aeroplani”, bella canzone d’amore cantata, alla grandissima dalla showgirl argentina. Ebbene, dopo averlo co presentato, dopo averci cantato, beh non sarebbe male se Belen tornasse, da cantante in gara, a Sanremo 2026, no? Detto ciò, Cutugno: cantante e compositore straordinario, purtroppo scomparso nel 2023, manca un sacco alla musica italiana.

Stefano Mauri