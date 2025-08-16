Aspettando nuove canzoni di Emma Marrone, cantiamo e balliamo con “Mezzo Mondo”

“Le arance e il vino rosso di Ferragosto”… Ricordate? Così Emma Marrone canta in “Mezzo Mondo”, il pezzo del suo grande ritorno, o meglio, del suo nuovo inizio artistico.
E “Mezzo Mondo”, si’, soprattutto e’ quindi il pezzo dell’estate, dello stare bene, dell’aprirsi alla vita. A questo giro, dopo averci fatto ballare per due estati: 2023 e 2024, Emma Marrone ha deciso di prendersi una pausa. Ma nelle scorse settimane ha lavorato, lontano dalle luci della ribalta, a nuove canzoni. Novità in vista nell’autunno che verrà. Lo scopriremo vivendo e ballando “Mezzo Mondo”.
Stefano Mauri
