Sarah Toscano è soprattutto una ragazza in gamba e un’artista dal talento straordinario

Eh già, Sarah Toscano, innanzitutto è una giovane, bella e brava ragazza innamorata della musica e su Spotify (fonte Today.it) conta 1,2 milioni di ascoltatori mensili ed è anche molto seguita sui social (467mila follower su Instagram e altri 453mila su TikTok). Proprio su TikTok, nella mattinata di oggi 13 agosto, ha pubblicato un video che in tre ore è già arrivato a 300.000 visualizzazioni, accompagnato da un cuore rosso fasciato. Come a indicare un cuore che soffre o che ha sofferto. Per cosa? Con tutta probabilità per i giudizi (spesso troppo facili e spietati) delle persone. Una conferma in tal senso arriva dalla canzone scelta dalla cantante come colonna sonora del filmato.



Si tratta di “Esseri Umani”, il brano di Marco Mengoni in cui l’artista canta: “Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere non sa nemmeno chi sai. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei. Ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani che hanno coraggio di essere umani”.





Nel mentre scorrono alcune immagini con l’ex talento di Amici protagonista: mentre gira un videoclip, in camerino, elegantissima sul red carpet, mentre solleva il trofeo di Amici, in concerto ma anche con gli occhi tristi, in camera. E probabilmente, con questo filmato ad hoc, Sarah Toscano risponde anche ai troppi giudizi è solita ricevere. E non solo sulla sua musica, bensì sull’aspetto estetico, un fattore che nulla ha a che vedere con il suo mestiere di cantante, purtroppo capitato ultimamente e che fa molto male. Ah… ora per Sarah è tempo di un breve periodo di meritato riposo agostano.

Stefano Mauri