Ricordate quando la grande Emma Marrone, artista vera, recitò per Gabriele Muccino?

Ricordate? Anni fa, Emma Marrone ha lavorato con Gabriele Muccino sia nel film “Gli anni più belli” che nella serie TV “A casa tutti bene”. Inizialmente, Muccino noto’ la cantante sui social e la convocò poi, praticamente quasi subito, per un provino, rimanendo colpito dal suo talento e dalla sua personalità.



Emma Marrone ha recitato in entrambe le produzioni, debuttando come attrice nel film e poi continuando nella serie TV. Nei giorni scorsi, in vacanza nel mare tra la Francia e la Corsica, Emma Marrone si è imbattuta nel bravo regista e si è fatta fotografare in sua compagnia. Sta vivendo una bella estate Emma e a settembre potrebbe tornare con nuove canzoni.

Stefano Mauri