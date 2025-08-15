Chiara Ferragni si rilassa a Ibiza anche con Giovanni Tronchetti Provera. Piu’ che dissing, da Fedez si meritava amore

Chiara Ferragni (più che dissing post datati, da Fedez si meritava amore ai tempi giusti, no?) sta costruendo un un team forte che spinga i suoi brand e supporti alla grande la sua operazione rilancio.
Per questo, da qualche settimana ha scelto i consulenti della Image Building per curare, con lei, le pubbliche relazioni dei suoi brand.
Nel frattempo, a Ibiza, Chiara Ferragni con i figli, qualche amica amici e con Giovanni Tronchetti Provera, (la storia d’amore tra i due: non si è affatto conclusa, ma soltanto interrotta per una manciata di settimane), l’imprenditrice di Cremona si rilassa tra mare, spiaggia, piscina a vista spettacolare, sentimenti veri e pensieri costruttivi per il suo futuro in costante crescita.
