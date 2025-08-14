Fedez le ricanta a tutti, Chiara Ferragni compresa

Come hanno scritto su Open, davvero ne ha avuti per tutti il rapper di Rozzano. Fedezha infatti regalato, lo scorso 13 agosto, al pubblico del Red Valley Festival a Olbia una nuova versione di “Tutto il contrario“, brano suo del 2011. “So che domani mattina me ne pentirò”, ha detto il cantante prima di fare delle barre contro alcuni nemici (e non solo).



A partire da Tony Effe “a Sanremo sembrava Pavarotti”. Miss Italia lo vince Ilaria Salis. Ilaria ti vorrei sposare ma sei già occupata come una casa popolare”. E infine una rima amara anche sul suo matrimonio finito con Chiara Ferragni, come il “concerto dei Coldplay”. La rivisitazione del brano è virale in rete. Di altro tenore il brano seguente, “Cigno nero” con cui Fedez ha duettato con l’amica e collega Francesca Michielin incantando il pubblico. Insomma, Fedez sa come si fa.

Stefano Mauri.