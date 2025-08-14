Belen Rodriguez ha ritrovato il sole e si è accesa di sensualmagia in questa strana estate

Per Belen Rodriguez l’estate si è accesa di passione. Merito di Nicolò De Tomassi, avvocato di Roma, con cui sta passando alcuni giorni di vacanza in Sardegna. Come mostrano le foto del numero di “Chi” in edicola questa settimana, il loro legame è inequivocabile: grande intesa, abbracci e baci in mare. Bella, sensuale, magica e sexy, Belen Rodriguez ha acceso, accendendosi, questa strana estate.



Insomma, per Belen Rodriguez, dopo anni complicati, finalmente è tornato il sereno. E la voglia di amarsi e amare.

Stefano Mauri