Fedez, cachet non milionario, giustamente orgoglioso alla festa dello Stocco

Fedez, come riportato da Adnkronos, ospite d’onore alla Festa nazionale dello Stocco di Cittanova ha usato la sua esibizione per lanciare un messaggio tanto diretto quanto infuocato a chi, a suo dire, aveva denigrato l’evento, appuntamento nel paesino dell’Aspromonte che ogni anno celebra lo stoccafisso, preparato a tonnellate nelle vie e nelle piazze. “Prima di venire qui, i giornalisti hanno preso in giro il fatto che io venissi qua alla festa dello stocco, come se fosse un disvalore, una cosa brutta. Ecco, vi dico una cosa: andate orgogliosi di questa bellissima manifestazione e mantenete vivo lo spirito di appartenenza. Tutto il resto, mandalo a fare in c..o“, ha detto il rapper che sul palco ha anche assaggiato per la prima volta lo ‘stocco’.

Ah… ricordate le indiscrezioni su un presunto cachet da 100mila euro per il rapper sostenuto da Stocco&Stocco, azienda specializzata nella trasformazione e commercializzazione dello stoccafisso, che da anni investe cifre importanti per garantire nomi di richiamo alla propria festa aziendale? Roberto Pegna e’ intervenuto per fare chiarezza. “È bene precisare che il cachet dell’artista non è di 100mila euro, come riportato erroneamente, ma è molto più basso”, ha dichiarato Pegna, che ha curato l’ingaggio di Federico Lucia, detto Fedez.

Stefano Mauri