Emma Marrone è bella pure con i capelli così. E anche Belen la applaude

Quasi mai e’ come sembra o come la raccontano, no? Un esempio? Beh, il loro nome, per anni, è stato accostato in ogni titolo di gossip. Stiamo parlando di Emma Marrone e Belen Rodriguez, legate indirettamente dalla storia con Stefano De Martino, hanno attraversato uno dei casi più chiacchierati della televisione italiana.



Ma a a distanza di oltre dieci anni, ora non c’è rancore, ed è così da tempo. La cantante ha postato un selfie della sua vacanza in Corsica e Belen ha colto l’occasione per un commento lusinghiero: “Ma che bella con i capelli così!” ed Emma ha risposto senza perdere tempo con un bel cuore rosso e un’emoji dagli occhi innamorati. Emma Marrone ora si sta godendo l’estate. Nuova canzone in arrivo a settembre?

Stefano Mauri