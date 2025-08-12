Chiara Ferragni si rilassa a Ibiza, ma punta al meglio per la sua svolta professionale

Ci avete fatto caso? Da quando si è separata dal marito Fedez, non mostra più il volto dei figli sui social, anche se le manca farlo. E lo ha detto lei stessa in un video postato via social, dove ha ammesso: “Vorrei poteste vederli“. Intanto Chiara Ferragni da Cremona è a Ibiza insieme proprio ai bambini: si sta godendo una vacanza slow, tra passeggiate, tuffi al mare e “cose da mamma“: “Amo passare il tempo con i miei figli”.

L’imprenditrice digitale ha sempre affidato la comunicazione ai suoi canali social, ma qualcosa nel frattempo è cambiato. Chiara infatti, secondo Vanity Fair, avrebbe deciso di delegare le sue imprese – personali e lavorative – a un ufficio stampa. La scelta però non è facile. E la ricerca è appena iniziata, Chiara Ferragni punta al meglio.

Stefano Mauri