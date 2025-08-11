Emma Marrone fa bene al cuore e all’anima con le sue canzoni e col suo essere vera

“Il mare mi fa venire gli occhi verdi di mio padre. E io sono felice”
Così posto’ via social, dalla Costa Azzurra, Emma Marrone, in vacanza in questo caldo mese di agosto.
Bella, vera, spontanea, diretta, genuina e schietta: Emma Marrone fa benissimo alla musica italiana con le sue canzoni. E fa ancora meglio, col suo esempio, al prossimo. E speriamo che l’autunno ci porti un suo nuovo brano.
Stefano Mauri
