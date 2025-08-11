Buona la Juve di Igor Tudor contro il Borussia Dortmund, ma ora Damien Comolli chiuda alla grande il mercato

La Juve è stata protagonista, come ha scritto la versione On Line di Tuttosport di una bella vittoria per 2-1 al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund. Una partita che ha chiuso la fase di preparazione alla nuova stagione in Germania, con i bianconeri che faranno ora ritorno in Italia. Nel post partita Igor Tudor ha analizzato gli aspetti positivi della prestazione della sua squadra, che avrà ancora due impegni amichevoli prima dell’esordio in Serie A. Ecco le parole del trainer: “È difficile fare analisi dopo queste amichevoli: mancano ancora freschezza e velocità nelle gambe, però c’è stata una grande applicazione da parte dei ragazzi nel fare le cose giuste. Va bene così, un bel allenamento, e anche una partita seria.

Adesso lavoriamo sul minutaggio, ci concentriamo su mercoledì e sulla partita con l’Atalanta e poi si parte. C’è poco tempo e bisogna già iniziare a pensare al campionato. L’importante oggi era anche che nessuno si facesse male, ed è andata bene. Vincere oggi conta poco, bisognerà avere il giusto atteggiamento, la giusta condizione e prepararsi al meglio quando diventerà importante. Douglas Luiz è un mio giocatore e vedremo cosa succede. Douglas era là, al posto di Yildiz, vede la porta, ha gol nel sangue. Se io devo scegliere in questo sistema mio lo vedo più là che davanti difesa, perché secondo me può fare i gol. Io lavoro con tutti i giocatori che ho a disposizione, li tratto come è giusto e poi come ho detto vedremo che succede. È giusto fare così, perché non si sa che succeda. Rimaniamo così, io alleno questi. Bremer sta bene, ha fatto un tempo di una partita seria, ora vediamo come fare il minutaggio mercoledì e sabato contro l’Atalanta anche perché l’esordio contro il Parma è già vicino”. Cosi ha parlato Tudor, palla ora al calciomercato con la speranza che Damien Comolli faccia le giuste mosse, in fretta.

Stefano Mauri