Un po’ come con Chiara Ferragni, a Belen Rodriguez le si perdona poco, no?

Bella, fatale, irresistibile, propositiva, Belen Rodriguez è tornata, a modo suo, a far parlare di sé; e letteralmente, questa volta lo ha fatto senza veli, in tutti i sensi, come hanno raccontato tanti media. La showgirl argentina ha infatti pubblicato su Instagram uno scatto che non è passato inosservato: completamente nuda, coperta solo dalla sua nuova maschera per le parti intime e dalle mani, ha infiammato i social lasciando pochissimo spazio all’immaginazione. Come poi hanno scritto su Tgcom 24, un acceso scambio di battute ha avuto luogo nella nota località sarda di Porto Cervo tra Belen Rodriguez e un dipendente di un distributore di benzina.

Secondo quanto documentato in un video circolato sui social, la showgirl argentina si sarebbe introdotta con il suo Suv in un’area interdetta al transito, segnalata da un birillo posizionato al centro della carreggiata. Il benzinaio, accortosi dell’accaduto, avrebbe richiamato l’attenzione di Belen, chiedendole spiegazioni. Nel corso della discussione, i toni si sono rapidamente accesi, con scambi verbali marcati da espressioni colorite da entrambe le parti. Ah, un po’ come capita con Chiara Ferragni, a Belen Rodriguez comunque le si perdona poco, no?

Stefano Mauri