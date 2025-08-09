Chiara Ferragni da prima pagina, in Messico, per la sua ripartenza

“Questa settimana la cover story della rivista messicana Hola è dedicata a Chiara Ferragni, influencer e riferimento globale della moda. L’imprenditrice cremonese si è intrattenuta con noi in una conversazione sincera per parlare di resilienza, del potere della famiglia e del vero significato di ricominciare dopo l’anno più impegnativo della sua vita”.
Così hanno postato sulle pagine social del magazine, seguitissimo in Messico, Hola. Chiara Ferragni sta vivendo un momento intenso di ripartenza. E lo racconta al monto.
Stefano Mauri
