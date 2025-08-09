Annalisa, Marco Mengoni e l’attesa che cresce per “Piazza San Marco”. “Maschio” in spagnolo cantata da Malgioglio?

Girano voci che Cristiano Malgioglio andrà in gara al prossimo Festival di Sanremo, ma l’interessato ha smentito, categoricamente: “Ho già dato”. Intanto, il cantautore ha inciso in spagnolo la canzone “Maschio” di Annalisa, scritta anche da Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco.
A proposito: a settembre, Annalisa e Marco Mengoni lanceranno il loro primo duetto, con la canzone “Piazza San Marco”, brano che ancora deve uscire, ma fa già, giustamente rumore.
Stefano Mauri
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.