Chiara Ferragni, di bianco vestita, esalta la magica bellezza delle isole Baleari

Chiara Ferragni è quindi in vacanza a Ibiza e Formentera, le meravigliose isole delle Baleari, e in compagnia degli affetti più cari e degli inseparabili figli Leone e Vittoria, si sta godendo le ferie estive sfoggiando alcuni outfit tipicamente vacanzieri. Eh già, dopo essere rientrata dal Messico, dove si è recata per alcuni impegni professionali Chiara Ferragni è finalmente pronta a godersi le sue vacanze.

E le fa a modo suo, lasciando il segno, postando fotografie che la ritraggono, sfondo mare: bella, semplice e sofisticata, indossando, come si vede appunto in una foto, una canottiera bianca super semplice, una gonna morbida e leggera e ai piedi delle originali ballerine mesh a rete firmate Alaia, ma soprattutto, gioielli importanti in turchese che la fanno brillare come non mai. Solare, luminosa e bellissima, in posti da favola, Chiara Ferragni si rilassa aspettando settembre, mese che per lei sarà assai intenso.

Stefano Mauri