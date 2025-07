Chiara Ferragni tra le bellezze del lago d’Iseo, compresa Montisola, col tatuaggio della rinascita

Dopo una bella giornata: quella di martedì 29 luglio, passata in barca sul lago d’Iseo, (navigando pure, a bordo di una barca, nei pressi della meravigliosa isola lacustre, gioiello del Sebino, Montisola), insieme amici, via social, Chiara Ferragni ha poi postato una fotografia, dove la si vede di spalle, con indosso un top bianco con le spalline sottili e la schiena nuda. Al centro, si vede la scritta in verticale realizzata in caratteri minimal e non facilmente distinguibile ma, facendo uno zoom, balza agli occhi una sequenza di numeri, per la precisione delle date di nascita dei figli Leone e Vittoria, la sua forza.

Eh già, l’imprenditrice di Cremona ha colto l’occasione per farsi controllare alcuni tatuaggi e poi ha mostrato il risultato, via Instagram, in storie ad hoc, ed è spuntato un nuovo tattoo sul dito medio: un Cupido con arco e freccia a “celebrare” il momento di rinascita e lo slancio verso il futuro. Il tatuaggio, si affianca agli altri già presenti sulle mani dell’influencer, come il musetto della cagnolina Matilda e il raviolo realizzato insieme a Fedez.

Tutto questo, dopo il riavvicinamento: ammesso e non concesso ci sia prima stato un allontanamento, tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera.

Stefano Mauri