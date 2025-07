Il manager di Tim Weah la tocca piano: “Un dirigente Juve è ancora alla ricerca di se stesso”

“La Juve è un club fantastico. Il reparto sportivo è gestito da tre persone. Due hanno classe, e un altro è ancora alla ricerca di se stesso. Non possiamo biasimarlo. Due cercano soluzioni, e uno crea problemi. E non possiamo permettercelo. Tim Weah, è sempre stato professionale, anche durante il Mondiale. Questa persona ha rovinato il suo Mondiale, ha cercato di costringerlo ad andare dove voleva. Oggi, per vendetta, pretende una fortuna e aspetta l’offerta della Premier League che non arriverà e non verrà mai approvata da noi. Questi sono metodi antiquati che non mi vanno giù. Non sono abituato a parlare apertamente, ma non farlo oggi equivarrebbe ad accettare una mancanza di rispetto inaccettabile e totale. La classe non si compra per un allenatore, questo è certo, ma è sempre stata parte della storia della Juventus. Una persona la sta minando. Vediamo”

. Così ha parlato, nelle scorse ore, il manager di Timothy Weah, attaccando, indirettamente, il nuovo Deus Ex Machina bianconero Damien Comolli, colui il quale, in mezzo a mille difficoltà sta provando a rilanciare la Juventus. E al manager francese, il lavoro non manca poiché da sistemare, in casa Juve ci sono tantissime situazioni. Insomma, la Vecchia Signora deve ancora ritrovarsi. Ce la farà in tempi brevi?

Stefano Mauri