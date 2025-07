Juventus, ora però fai la Juventus: in campo, con Douglas Luiz (separato in casa) e sul mercato

La stagione della Juve inizia quindi con un nuovo caso Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, già fuori dal progetto tecnico di mister Igor Tudor e sul mercato, dopo una stagione passata più in tribuna che in campo, non si è presentato al raduno della formazione bianconera alla Continassa. Il brasiliano non ha dato spiegazioni in merito, semplicemente ha scelto di non rispondere alla convocazione prevista per la mattina del 24 luglio per iniziare le visite mediche di rito e la nuova stagione, anche in attesa di capire il proprio futuro.

Per questo motivo la Juventus prenderà provvedimenti nei confronti del calciatore. La Vecchia Signora: fuori e dentro il campo, calciomercato compreso, deve tornare a fare cose da Juventus. Per intenderci: ceduto Costa, preso Joao Mario, il team bianconero, con tutto il rispetto, non può ora pensare all’esperto Lucas Vazquez, ex laterale destro del Real Madrid, ma deve puntare a uno tra Bellanova (Atalanta), Molina (Atletico Madrid) o Singo (Monaco). Dulcis in fundo, al posto di Douglas Luiz, serve un centrocampista di nome e di fatto.

Stefano Mauri