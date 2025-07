Juve in Champions: le avversarie più temibili per i bianconeri

La Juventus si prepara a tornare protagonista in Champions League dopo un anno di assenza, con l’obiettivo dichiarato di superare almeno la prima fase della competizione e accedere ai match ad eliminazione diretta. I bianconeri, affidati alla guida tecnica di Igor Tudor, puntano su un gioco propositivo e moderno, oltre che un entusiasmo sulla carta ritrovato dopo un anno da dimenticare sotto la guida di Thiago Motta. Il cammino europeo sarà però tutt’altro che semplice considerando la qualità delle avversarie. Alcune di queste sono state fronteggiate nel recente Mondiale per Club e il gap tecnico è apparso evidente con le grandi d’Europa, Manchester City e Real Madrid in primis.

La squadra che più volte ha vinto la Champions League parte necessariamente tra le favorite. Il Real Madrid ha avviato un nuovo ciclo sotto la guida di Xabi Alonso e punta a consolidare un gruppo estremamente giovane ma dotato di grande talento. Il reparto offensivo è senza dubbio il fiore all’occhiello della squadra, capace di contare nomi come Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Rodrygo e il giovane talento Arda Güler. In mediana, il rientro a pieno regime di Aurélien Tchouaméni e la leadership di Jude Bellingham garantiscono equilibrio e qualità, ma anche un rinnovato Federico Valverde si prepara ad una stagione da protagonista.

Il Manchester City di Pep Guardiola è reduce da una delle peggiori stagioni sotto la guida del tecnico catalano e ha già cominciato a costruire in vista della nuova annata. La permanenza di Erling Haaland e Phil Foden è stata confermata, mentre dal mercato è arrivato Tijjani Reijnders, che ha già dimostrato di essersi perfettamente calato negli schemi del club inglese.

Il Bayern Monaco di Vincent Kompany ha ritrovato solidità in Bundesliga, tornando a vincere il titolo tedesco, e punta a un rendimento ancora migliore in Champions League, a fronte di una rosa dall’alto tasso tecnico. Il talento cristallino di Jamal Musiala sarà però costretto ai box per svariati mesi, per questo il club bavarese è tornato prepotentemente sul mercato. Tra i punti fermi dei teutonici resta Harry Kane, leader assoluto dell’attacco nonostante la carta d’identità cominci a farsi sentire.

Anche il Liverpool è una delle squadre più attese della nuova stagione europea: Arne Slot ha dimostrato di essersi calato perfettamente nel ruolo un tempo occupato da Jürgen Klopp, tornando a trionfare in Premier League. Per questo i Reds sono considerati favoriti anche per il titolo nazionale stando alle indicazioni che arrivano dalle quote Premier League e al giudizio degli addetti ai lavori, dimostrando di possedere una rosa più adeguata per la lotta su diversi fronti.

Impossibile non citare tra le avversarie più temibili per la Juventus anche il Paris Saint-Germain, reduce dalla vittoria della prima Coppa dalle grandi orecchie. La partenza di Mbappé ha dato nuova verve alla compagine guidata da Luis Enrique, ora decisamente più improntata sul gioco di squadra piuttosto che i personalismi. L’arrivo a Parigi di Khvicha Kvaratskhelia dal Napoli ha dato ancor più imprevedibilità all’attacco francese e il recente rinnovo di contratto di Warren Zaïre-Emery è simbolo del nuovo corso basato sui giovani.

Meritano una menzione speciale anche i giovani del Barcellona di Hansi Flick. La dirigenza blaugrana ha scelto di puntare ancora sulla linea giovane, confermando Pedri, Gavi, Yamal e Fermín López, sottolineando l’importanza del settore giovanile e la fiducia accordata fin da subito ai talenti purissimi del calcio spagnolo.