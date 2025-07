Estate e tempo libero: 7 tipi di interessanti giochi via smartphone

Durante l’estate la maggior parte delle persone si concede delle vacanze dal lavoro e il tempo libero abbonda. Sia per chi sceglie una giornata al mare che per chi punta su un lungo viaggio, i momenti di pausa sono spesso riempiti con l’uso del proprio smartphone. Negli store digitali, da Google Play a App Store, l’offerta di giochi è così ampia che tutti quanti possono trovare ciò che fa al caso loro. Sono presenti infatti passatempi di ogni tipo, dall’azione ai rompicapo, dai giochi di carte allo sport e alle corse con auto e moto. Vediamo dunque ben sette tipologie di giochi per smartphone che possono rendere più piacevoli le vacanze.

Giochi di ruolo

Partiamo dai giochi di ruolo (RPG) che sono tra i più amati dagli appassionati di trame complesse e mondi da esplorare.Questo tipo di titoli vengono scaricati in continuazione perché offrono delle esperienze immersive diverse dagli altri. Uno dei giochi preferiti dagli utenti è Genshin Impact, che trasporta il giocatore in un universo fantasy ricco di personaggi da collezionare, missioni da completare e paesaggi mozzafiato. Questi giochi piacciono per i progressi che si possono fare anche con poco tempo, che li rendono ideali per le pause.

Giochi sportivi

Gli amanti dello sport sono sempre in numero elevato e i giochi mobile dedicati alle discipline più popolari sono ovviamente tra i più scelti. Queste app offrono sfide emozionanti in formato digitale e uniscono la competizione con la modalità multiplayer e un gameplay accessibile a tutti. Il calcio è sempre in vetta con FIFA Mobile, ma attraggono molto anche le versioni per smartphone di NBA e tennis. Gli aggiornamenti continui con squadre e giocatori sono un plus importante e li portano a competere con i giochi per console e PC, che magari in estate sono utilizzati di meno.

Giochi di carte

Una tipologia di giochi che non smette mai di appassionare sono i giochi di carte, che sono tra i più scelti anche in formato digitale, dal momento che rappresentano il perfetto connubio fra tradizione e innovazione. In tantissimi si divertono giocando a Scopa, Scopone, Briscola e tutti gli altri titoli disponibili sulle app gratuite. Questo genere di app replicano in tutto e per tutto il gioco tradizionale tra amici: le regole della scopa online sono le stesse della scopa al tavolo del bar così come le regole del burraco online sono identiche a quelle del gioco praticato in compagnia. Lo stesso vale per il poker, la briscola, lo scopone, il blackjack e così via.

Corse

I giochi di corse sono invece tra i più gettonati da coloro che cercano un po’ di dinamismo e velocità. Nello store non mancano titoli capaci di competere con le versioni console per grafica e realismo, su tutti Asphalt 9: Legends che è un vero e proprio must della categoria. A stupire in questi giochi sono soprattutto i tracciati urbani mozzafiato, oltre ai controlli touch intuitivi per rendere possibile a tutti sfrecciare tra curve e rettilinei senza difficoltà. Ovviamente per questi giochi la modalità multiplayer è davvero il top. Le gare durano poco e questo rende i giochi di corse perfetti per le piccole pause della vacanza, come ad esempio le attese in aereo.

Avventura e azione

Fra le tipologie di giochi per gli smartphone non si può non prendere in considerazioni i giochi d’azione e d’avventura, che offrono un gameplay dinamico e piacciono molto agli utenti più giovani. Alcuni titoli come The Walking Dead: Season One e PUBG Mobile hanno avuto tantissimi download perché hanno fatto centro in termini di trama e di combattimenti rapidi e partite battle royale cariche di tensione. Si tratta di passatempi perfetti per chi vuole vivere emozioni forti e momenti di pura adrenalina anche sotto il sole.

Puzzle e rompicapo

Per chi non è attratto da velocità e azione, ma vuole semplicemente tenere allenata la propria mente, la categoria dei puzzle e rompicapo rappresenta la scelta migliore. Di giochi che allenano la logica in modo divertente ce ne sono davvero tanti e i classici sono Candy Crush Saga e il più recente Monument Valley, che hanno portato un tocco artistico e meditativo al genere. Questi giochi uniscono relax e stimolo mentale, connubio perfetto durante le vacanze estive.

Simulazione e strategia

Chiudiamo con i giochi di simulazione e strategia. Queste categorie sono adatte a chi vuole portare avanti il proprio gioco a piccoli passi e senza fretta, fermandosi in qualsiasi momento. Milioni di giocatori si sono appassionati a titoli come Clash of Clans con le sue battaglie strategiche, e a SimCity BuildIt, che invita a creare città sempre più elaborate, le possibilità sono infinite. Per quanto riguarda i giochi strategici c’è AFK Journey, premiato agli APP Store Award 2024 . Si tratta di giochi che premiano la pazienza e la capacità di pensare a lungo termine.